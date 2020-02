Kylian Mbappé voltou a ser titular no PSG, apesar dos incidentes do último jogo com o treinador Thomas Tuchel. Frente ao Nantes, os parisienses venceram por 2-1.

O primiro golo foi autoria de Icardi, aos 29 minutos foi já no segundo tempo que o PSG aumentou a diferença: Thilo Kehrer fez o segundo aos 57 minutos.

O Nantes reduziu aos 68 por Moses Simon.

O PSG continua confortável na liderança, com 58 pontos, frente aos 43 do segundo, o Olympique Marselha.