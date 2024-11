Depois de falhar a última convocatória da seleção francesa, Kylian Mbappé voltou a não ser chamado por Didier Deschamps, esta quinta-feira.

O selecionador gaulês anunciou a lista de convocados dos «Les Blues» para os duelos com da Liga das Nações com Israel e Itália, a 14 e 17 de novembro, respetivamente. A maior ausência foi o avançado do Real Madrid.

Em outubro, a exclusão de Mbappé foi justificada com a lesão muscular que o jogador de 25 anos tinha sofrido na coxa esquerda. Contudo, desde então, já cumpriu quatro jogos, sempre a titular e só num deles não foi totalista.

Mbappé esteve na Suécia durante a última pausa de seleções e foi alvo de uma denúncia por alegada violação e agressão sexual, contudo, garantiu que a relação foi consentida.

Os convocados da seleção francesa: