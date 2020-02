Benjamin Mendy, jogador do Manchester City, recordou os tempos em que trabalhou com Marcelo Bielsa no Marselha e teceu algumas revelações curiosas acerca do carismático treinador argentino.

«Para mim, quando vais para França tens de tentar falar francês, mas ele falava sempre em espanhol. Isso mostra o quão ele se focava apenas no jogo. Tinha sempre alguém com ele a traduzir. (...) Ele é muito especial», reconheceu em entrevista à edição de março da revista FourFourTwo.

Mendy recordou um episódio no qual Bielsa afastou da equipa elementos do staff. «Estavam a fazer piadas. Ele não gostava delas [das piadas]. Antes desse jogo, o nosso primeiro que foi um amigável, ele disse-lhes que não aparecerem. Chegámos e éramos só nós, Bielsa e o médico. Pensámos todos: 'Este treinador é louco'», recordou.

Mendy reconheceu que Bielsa introduziu métodos diferentes no Marselha e que o técnico exerceu uma forte influência nos jogadores. E partilhou outro acontecimento caricato.

«Uma vez adormeci numa reunião e quando acordei fiquei assustado. Depois ele disse-me. 'Se dormires, é bom'. Um dia vais abrir a mente e escutar», recordou.