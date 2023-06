Lionel Messi foi considerado o melhor jogador estrangeiro a atuar na Liga francesa em 2022/23.

O craque argentino terminou a última época no Paris Saint-Germain com 16 golos e oito assistências no campeonato, tendo sido parte importante na conquista de mais um título de campeão por parte dos parisienses.

Messi, terminou recentemente uma passagem de duas épocas no PSG, vai prosseguir a carreira no Inter Miami, equipa da Liga profissional norte-americana.