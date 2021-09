A contas com uma lesão no joelho esquerdo, Lionel Messi trabalhou à parte do restante plantel do PSG esta sexta-feira e vai falhar o jogo contra o Montpellier.



Segundo a informação disponibilizada pelos gauleses no site oficial, o internacional argentino fez apenas corrida e será reavaliado no domingo. Além do ex-Barcelona, Sergio Ramos continuou o processo de recuperação individual e Marco Verratti apenas voltará a treinar sem limitações no domingo.



Os três jogadores estão, por isso, de fora das opções de Pochettino para a receção ao Montpellier, jogo da oitava jornada da Ligue 1. A partida está agendada para as 20h00, deste sábado.