Um pouco de cada vez.

É esta a estratégia do Paris Saint-Germain para manter os seus adeptos a «salivarem» enquanto o Lionel Messi não é oficial no clube francês.

O astro argentino já está em Paris e o poderoso clube da «cidade das luzes» tem publicado vários teasers alusivos ao reforço.

Nesta terça-feira publicaram seis bolas de ouro com a Torre Eiffel em plano de fundo e mais recentemente foi colocada, no balneário do PSG uma bandeira da Argentina entre as camisolas de Neymar e de Mbappé.

Nas redes sociais, o PSG também divulgou imagens da loja do clube, que deverá registar nos próximos tempos uma afluência sem precedentes.