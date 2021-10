Atualmente ao serviço do Troyes, Adil Rami vai defrontar Lionel Messi na Ligue 1. Embora nunca tenha derrotado o argentino nos duelos com as camisolas de Sevilha e Valência em Espanha, o campeão do Mundo pela França em 2018 considera que o avançado do PSG se tornou «mais fácil de defender».



«É verdade que nunca ganhei, mas houve três empates. Além disso, tenho quatro ou cinco camisolas de Messi (risos). O Sevilha bateu uma vez o Barcelona em casa, mas fiquei de fora por lesão. Nos 12 jogos que disputámos... ele era demasiado bom. Estava sempre nas minhas costas, em posição irregular, e lentamente recuava até arrancar. Era incrível. Nesta fase da carreira ele é mais um jogador de passe e tornou-se mais fácil defendê-lo. Acho que já não tem a capacidade para fazer aquelas arrancadas», esclareceu, em declarações ao site da Ligue 1.



O defesa de 35 anos, que na época passada alinhou pelo Boavista, mostoru-se «feliz» pela permanência de Mbappé no PSG e explicou de que forma este pode beneficiar com a chegada de Messi.



«Sou um grande fã do Mbappé. Acho que é um possível vencedor da Bola de Ouro no futuro. Estou feliz pela sua permanência no PSG. Não por mim, porque não gosto de defrontar jogadores como ele, mas porque o Messi lhe vai dar muito. Se o Mbappé compreender a sua função na equipa, o PSG vai magoar muito os adversários porque o Messi tem a capacidade de assistir no momento certo», referiu.