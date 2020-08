Pouco mais de um mês após ter deixado o PSG para rumar ao Borussia Dortmund, Thomas Meunier arrasou o clube parisiense pela forma como foi tratado na reta final do contrato, em plena pandemia.

«Quase que me ajoelhei em Dortmund para que me deixasse jogar a Champions pelo PSG. Queria acabar dessa forma a minha etapa lá. Falei com Leonardo (diretor-desportivo) e ele perguntou-me se eu estava pronto para a Champions. Respondi-lhe que sim, que queria aproveitar a minha passagem pelo PSG até ao fim. Ele disse-me que encontraria uma solução», afirmou o internacional belga em entrevista à televisão RTBF.

Meunier apontou o dedo a Leonardo, que disse que o jogador se recusou a prolongar o contrato pelos parisienses por mais dois meses, tempo necessário para jogar a Liga dos Campeões. «Nem cheguei a receber uma proposta. O que Leonardo disse não é verdade. Depois de tudo isto, fica claro que o PSG não queria que eu ficasse. Nem sequer me telefonaram para me dizerem que não tinha de voltar. Foi o meu empresário que soube disso através de email. Foram um pouco cobardes...», desabafou.

O lateral de 28 anos frisou que, para que ficasse mais tempo no PSG, teria primeiro de haver um entendimento entre o emblema francês e o alemão, com o qual já estava comprometido. Algo que, diz, não foi sequer tentado, ao contrário do que chegou a referir Leonardo.