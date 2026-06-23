Michele Kang chegou a acordo para a aquisição do Lyon, tornando-se acionista maioritária do clube. A empresária norte-americana já detinha parte do do emblema francês.

Além disso, a empresária também se compromete a comprar a dívida dos principais credores da Eagle Bidco e a injetar 71 milhões de euros, que podem ascender a 75 milhões de euros. Desse valor, 31 milhões ficam disponíveis assim que o acordo seja assinado.

No entanto, a transação fica dependente da aprovação da Direção Nacional de Controlo de Gestão, uma vez que a entidade terá de dar o aval à permanência administrativa do Lyon no principal escalão do futebol francês. Caso o negócio seja concretizado, o Lyon deixará o grupo Eagle Football (do qual fazia parte John Textor) e voltará a chamar-se OL Groupe, continuando a ser cotado em bolsa.

Assim sendo, Michele Kang permanecerá como presidente e Michael Gerlinger mantém-se como CEO. Em declarações aos meios do clube, a empresária norte-americana salienta a «responsabilidade» e a «honra» de assumir a presidência do Lyon.

«É com grande espírito de responsabilidade e imensa honra que me junto a este processo de assumir o comando do Olympique Lyonnais. O progresso que fizemos no último ano já é excepcional. Conseguimos reconquistar a confiança de todos, ao mesmo tempo que lançamos as bases para a reconstrução do OL. Continuaremos com os nossos esforços em todas as frentes para fazer do nosso clube um dos líderes do futebol europeu, mas também um dos principais nomes da região metropolitana de Lyon», disse.