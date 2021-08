O Mónaco perdeu em casa por 0-2 frente ao Lens, em jogo a contar para a terceira jornada da Ligue 1.

O sumo da ação chegou na segunda parte. Ignatius Ganago adiantou o Lens aos 51 minutos, num lance em que o guarda-redes Alexander Nübel ficou muito mal na fotografia. Dez minutos depois, a equipa do norte de França ficou reduzida a dez unidades com a expulsão de Cheick Doucoure, por falta sobre Krepin Diatta.

O português Gelson Martins entrou no jogo aos 63 minutos, mas foi incapaz de impulsionar o Mónaco para a reviravolta, que viu Aleksandr Golovin ser expulso com vermelho direto aos 86 minutos.

No quinto minuto do tempo de compensação, Simon Banza estabeleceu o resultado final, aproveitando um erro clamoroso da defesa monegasca.

Com este resultado, o Lens sobre provisoriamente ao quarto lugar, com cinco pontos. O Mónaco, por seu turno, está em 17.º, com um ponto, estando sujeito a ficar em zona de descida no final da jornada.