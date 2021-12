O Mónaco rescindiu contrato com o treinador Niko Kovac.

O emblema do principado ainda não oficializou a saída do croada, mas a agência de notícias francesa AFP sustenta esta informação citando fontes do clube que justificam que a decisão foi baseada nos maus resultados desportivos e incompatibilidades com alguns dos jogadores mais importantes do plantel.

Kovac estava no Mónaco desde o verão de 2020, tinha contrato até 2023 e deixa a equipa no sexto lugar do campeonato francês.

O Mónaco joga no domingo domingo os oitavos de final da Taça de França em Rouen contra o Quevilly-Rouen, que joga na Ligue 2.