Michel Hidalgo faleceu nesta quinta-feira, aos 87 anos, informa a imprensa francesa.

Nascido em Leffrinckouke, Hidalgo levou a França ao primeiro título internacional em 1984. Era ele o selecionador no europeu disputado em solo gaulês e no qual os bleus eliminaram Portugal nas meias-finais. Antes disso, já tinha orientado a seleção francesa no Mundial 82 pois esteve no cargo de 1976 a 1984.

Hidalgo comemorou 87 anos no último domingo e, de acordo com o LEquipe, um parente confirmou que a morte do antigo jogador e técnico não esteve relacionada com o coronavírus, mas sim a uma doença que o enfraqueceu nos últimos anos.