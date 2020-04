Apesar do PSG não considerar Neymar intransferível, como Mbappé, os dirigentes do clube não acreditam que haverá dinheiro que tire o brasileiro de Paris neste mercado.



«Não haverá dinheiro no mercado para pagar a transferência», disse o dirigente, cuja identidade não foi revelada, ao Mundo Deportivo, antevendo uma crise no futebol após o fim da pandemia de Covid.19



Neymar, lembre-se, trocou o Barcelona pelo PSG em 2017 e esteve perto de regressar na temporada passada.