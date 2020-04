Willy Sagnol confessou que esteve durante muito tempo sem falar com Zinedine Zidane. Tudo por causa da cabeçada do francês em Materazzi, na final do Mundial 2006. Os dois gauleses só se entenderam quando Sagnol casou…

A história daquela final é sobejamente conhecida. Zidane, capitão e melhor jogador francês da História, anunciara que aquele seria o último jogo da carreira. O camisola 10 gaulês fez o 1-0 para a França.

«Tenho a melhor e a minha pior recordação, uma de cada vez», disse Sagnol. Quando bates um penálti à Panenka corres grandes riscos e o meu primeiro pensamento é que Zidane estava completamente louco. Marcou e eu estava super feliz. Mas, não sei, deixou-me com um sabor amargo», contou ao Team Duga, programa da RMC.

Materazzi viria a empatar para a Itália e já no prolongamento os autores dos golos protagonizaram um momento que ficou para a história. Zidane reagiu a uma provocação do italiano em relação à irmã de Zizou e o francês deu-lhe uma cabeçada no peito. Foi expulso e a França perdeu nos penáltis.

«Chegas ao balneário, perdeste, e está um tipo a falar e a desculpar-se. Mas tu não o ouves! Estás dececionado, no teu mundo. Eu não quero aceitar as suas desculpas ou conversar com ele. Agora não é o momento. Tive de ir para o banho, fumar 250 cigarros em dez minutos. Esse foi o meu escape», revelou Sagnol.

A história entre o antigo defesa do Bayern Munique e o médio ex-Juventus e Real Madrid terminou bem, ainda assim. «Não falámos durante quase dois anos. Em 2008, depois do Europeu, tinha de casar-me. A minha esposa disse-me para eu o convidar. Liguei-lhe. Não podia vir à noite, para a festa, mas fiquei feliz por vê-lo chegar de manhã. Tomámos um aperitivo juntos, tivemos uma boa conversa e a vida começou de novo», concluiu.