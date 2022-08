Após três jogos com três vitórias e 17 golos marcados, o Paris Saint-Germain foi travado neste sábado pela primeira vez na Liga francesa.

Os parisienses empataram a um na receção ao Mónaco e precisaram mesmo um penálti para evitar uma derrota pouco expectável.

Neymar foi quem sofreu e cobrou um castigo máximo que em condições normais seria batido por Kylian Mbappé, que estava em campo e é o habitual batedor de penáltis da equipa.

Luta de egos?

A situação causou alguma estranheza, mas no final Christophe Galtier explicou o que se passou. «A hierarquia é Kylian em primeiro e Neymar em segundo. O Neymar tomou a decisão de bater o penálti depois de conversar com Mbappé e é assim que deve ser», disse em declarações à Prime Video ainda no relvado.

No PSG é habitual haver alterações nos batedores dos penáltis, mas em contextos em que a equipa já tem os resultados dos jogos bem encaminhados, o que não era o caso.

Como é possíver ver no vídeo associado, Neymar e Mbappé cumprimentaram-se durante a comemoração do golo.

VÍDEO ELEVEN