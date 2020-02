Pela primeira vez em seis anos, Neymar não vai ao Carnaval no Brasil. A revelação foi feita pelo próprio com alguma ironia à mistura.



«É com imensa felicidade que anuncio que vou desfalcar o Carnaval de 2020. Isso mesmo. Desta vez não haverá polémica», disse, entre risos, numa vídeo divulgado nas redes sociais.



Recorde-se que o internacional brasileiro marcou sempre presença num dos eventos do ano no Rio de Janeiro por estar lesionado.