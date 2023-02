Na antevisão do jogo com o Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões, Neymar confirmou uma discussão entre o plantel do Paris Saint-Germain e o português Luís Campos, no balneário, após a derrota no Mónaco.

«Aconteceu, de facto, uma discussão. Não concordámos com o que o Luís estava a dizer, na altura. Mas acontece. Não é uma briga para romper tudo», começou por dizer o internacional brasileiro, em conferência de imprensa.

«Brigo com os meus amigos todos os dias, e amo-os. Com a minha namorada também. A discussão faz parte do futebol. Não é só amor, não é só carinho, não é só amizade. Há respeito de ambas as partes, mas às vezes não concordamos, naquele momento. Foi uma discussão para melhorar. Não vimos de jogos bons, e o clima vai ficando chato. Não estamos habituados a perder. As derrotas incomodam e a discussão faz parte, é válida, para melhorar a nossa equipa. Penso que ajudou bastante. Começamos a clarear a mente, a ver o que o outro pensa», concluiu.

O Paris Saint-Germain vem de duas derrotas consecutivas: primeiro em Marselha, para a Taça de França (2-1), e agora com o Mónaco (3-1), para a Ligue 1.