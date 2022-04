Neymar Jr. foi acusado por um jornalista francês de chegar «em estado lamentável aos treinos» do Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo declarou num podcast que o brasileiro vai treinar por vezes «no limite de estar bêbado»… e agora recebeu a resposta do jogador.

Após bisar, num deles um grande golo, na goleada ao Lorient, o avançado do PSG partilhou o golo nas redes sociais com uma legende irónica: «Estava bêbado, por isso deu certo», num golo que pode ver no vídeo associado a este artigo.