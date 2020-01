Depois de ter dedicado o segundo golo marcado ao Lille a Kobe Bryant, Neymar mostrou-se emocionado na flash interview ao lembrar o ex-basquetebolista. O internacional brasileiro conheceu pessoalmente o «Black Mamba» e enalteceu a pessoa que este era.



«Fui ver as mensagens no intervalo e fiquei a saber que o Koe Bryan faleceu. É uma grande tristeza para o mundo do desporto e para todos os fãs, não só de basquetebol, por tudo o que fez pelo desporto e pela pessoa que é. Dediquei-lhe o golo e que a sua alma descanse em paz», disse o jogador do PSG.



Kobe Bryant, lembre-se, faleceu este domingo na sequência de um acidente de helicóptero.



Veja as declarações de Neymar no vídeo associado ao artigo.