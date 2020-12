O futebolista brasileiro do Paris Saint-Germain, Neymar, só vai regressar à competição em 2021, confirmou o clube francês, no sábado.

O PSG referiu que, devido à lesão no tornozelo esquerdo, «existe uma zona de contusão óssea pela qual ele [Neymar] continua os seus cuidados» no centro de treinos do clube. «O seu regresso à competição está previsto para janeiro», nota o campeão gaulês.

Além do brasileiro, o português Danilo Pereira (lesão num tendão da coxa) também só volta em janeiro. Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo e Juan Bernat são os outros jogadores em reabilitação após lesões.

Neymar lesionou-se no jogo do passado domingo, ante o Lyon, num lance que valeu suspensão de três jogos a Thiago Mendes, um deles com pena suspensa.