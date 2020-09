O Montpellier alcançou este sábado a primeira vitória no campeonato francês, ao triunfar na receção ao Nice, por 3-1.

Com Pedro Mendes a titular, a formação da casa adiantou-se no marcador aos 18 minutos, por Gaetan Laborde.

Na segunda parte, e em 14 minutos, Congre praticamente fechou as contas do jogo, com um bis aos 50 e 64 minutos.

O Nice, que contou com Rony Lopes a titular, ainda reduziu a 20 minutos do final da partida, através de um golo do experiente defesa brasileiro Dante.

Com este resultado, o Nice mantém a liderança da Ligue 1, com seis pontos em três jogos, mas pode ser ultrapassado ainda esta jornada. Já o Montpellier ocupa agora o décimo lugar.