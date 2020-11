O Nice anunciou, esta terça-feira, o encerramento do centro de treinos, devido a vários casos de infeção pelo novo coronavírus no clube.



Em comunicado, o emblema da Riviera informou que «depois de mais de uma dúzia de jogadores e funcionários» terem testado positivo à covid-19, o clube optou por fechar as instalações e «proteger-se contra uma circulação excessivamente ativa do vírus».



«A reabertura está prevista para a próxima semana, após novos testes, de acordo com as autoridades sanitárias», pode ler-se no site oficial do clube francês.



O encerramento das instalações do Nice acontece durante a paragem para os compromissos das seleções e numa altura em que as autoridades francesas anunciaram a suspensão dos campeonatos amadores. O próximo encontro do clube francês é diante do Marselha, de André Villas-Boas, a 21 de novembro.