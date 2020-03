O Nice venceu este sábado em casa o Mónaco, por 2-1, com um golo nos descontos, e ascendeu provisoriamente ao sexto lugar da Liga francesa, liderada pelo campeão PSG.

O Mónaco, com o português Adrien Silva no banco e Gelson Martins ausente por castigo, chegou à vantagem por Ben Yedder, aos 32 minutos, mas o Nice deu a volta ao marcador com um bis do dinamarquês Kasper Dolberg, aos 59 e 90.

Com os três pontos conquistados, o Nice ascendeu do nono ao sexto lugar, com 41 pontos, os mesmos do Reims (quinto), mas soma mais um jogo do que Lyon e Montpellier, sétimo e oitavo, respetivamente, ambos com 40 pontos.

O Mónaco somou o terceiro jogo sem vencer (dois empates e uma derrota) e segue na nona posição, com os mesmos 40 pontos de Lyon e Montpellier.

O Reims venceu em casa por 1-0 o Brest, com um golo do maliano El Bilal Toure, aos 37 minutos, e ascendeu, embora que à condição, ao quinto lugar da tabela classificativa gaulesa, com 41 pontos, ultrapassando o Mónaco.