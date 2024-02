Kylian Mbappé já comunicou ao presidente do Paris Saint-Germain que vai deixar a equipa francesa no final da temporada. A informação é avançada pela RMC Sport e pelo L´Équipe.

O avançado tomou a sua decisão recentemente e revelou-a, em primeiro lugar, a Nasser Al-Khelaïfi, a quem, segundo a imprensa francesa, pediu para não exagerar, durante uma reunião no centro de treinos parisiense na terça-feira.

As duas partes recusaram-se a comentar as mais recentes notícias, mas em breve vão anunciar a decisão e confirmar a saída de Mbappé do Parc des Princes em julho.

De acordo com a imprensa francesa, ainda não há acordo total entre o jogador, de 25 anos, e o Real Madrid, mas tudo leva a crer que o avançado vai mesmo jogar no Santiago Bernabéu a partir da próxima temporada.