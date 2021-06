Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deu uma entrevista ao L'Équipe, na qual garantiu que Mbappé nunca sairá do PSG. O dirigente garantiu que o jovem avançado é a pedra de toque do projeto do clube, que quer ser cada vez maior.

«Vou ser claro: Mbappé vai ficar em PSG, nunca vamos vendê-lo e ele nunca vai sair livre. Nunca dou detalhes à imprensa sobre negociações em andamento. Tudo o que posso dizer é que as coisas estão a avançar e que espero encontrar um campo de entendimento para renovarmos contrato», começou por dizer.

«É o PSG, é o seu país. Ele tem a missão não apenas de ser jogador de futebol, mas de promover o campeonato francês, o seu país e a capital do seu país. Ele é um menino fantástico, como pessoa e como atleta. É um dos melhores jogadores do mundo e vai ganhar a Bola de Ouro nos próximos anos, tenho 100 por cento de certeza. Ele tem tudo o que é preciso para ficar aqui muitos anos. Para onde ele podia ir? Quais clubes, em termos de ambição e de projeto, podem competir com o PSG hoje?»