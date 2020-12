Gianluigi Buffon tem quase três décadas ao mais alto nível e milhares de jogos disputados. No entanto, há um que permanece na memória do guarda-redes italiano: a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre PSG e Manchester United em 2018/19.



«Penso nesse jogo pelo menos três ou quatro vezes por semana. Provoca-me muitas lamentações», confessou, em entrevista ao L'Équipe.



O experiente guardião ainda hoje se culpa pelo erro que cometeu naquela noite no Parque dos Príncipes em Paris.



«Acredito que nessa temporada poderíamos ter chegado à final. Em Manchester vencemos por 2-0 e fizemos um jogo enorme. Foi uma demonstração de força. E lamentavelmente culpo-me pelo erro incrível que cometi. Com a experiência que tenho, não deveria ter cometido esse erro», acrescentou.



Buffon acredita que os parisienses perderem a eliminatória por culpa própria. «Era como se o jogo pouco ou não valesse porque já tínhamos vencido por 2-0 na primeira mão. Além disso, eles iam jogar com nove jovens na segunda mão», defendeu.



O internacional transalpino assume que não se reconheceu após a vitória em Old Trafford e que contribuiu para a sobranceria com que a equipa do PSG encarou a segunda mão.



Lembre-se que Buffon esteve uma época ao serviço do PSG e fez 25 partidas.