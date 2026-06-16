OFICIAL: Dino Toppmöller é o novo treinador do Lens
Germânico sucede a Pierre Sage no comando técnico do clube francês
Germânico sucede a Pierre Sage no comando técnico do clube francês
O Lens anunciou Dino Toppmöller como novo treinador. O alemão assinou um contrato válido até 2028.
Dino Toppmöller nouvel entraîneur du Racing ✍️— Racing Club de Lens (@RCLens) June 16, 2026
Réputé outre-Rhin pour sa science du jeu et son approche humaine, le fin tacticien, francophile et adepte de la défense à trois, s'engage dans l'Artois pour les deux prochaines saisons.
Bienvenue coach ! 🔴🟡#Toppmöller2028
Antes de assumir o comando técnico dos gauleses, Dino, de 45 anos, representou o Frankfurt entre junho de 2023 e janeiro de 2026.
Enquanto treinador principal, o germânico comandou o RM Hamm Benfica e o Dudelange, do Luxemburgo, e o Excelsior Virton, da Bélgica. Esteve ainda ao serviço do Leipzig e do Bayern Munique, na qualidade de adjunto.
No currículo conta com três ligas luxemburguesas e duas taças do Luxemburgo.
Toppmöller sucede a Pierre Sage, que seguiu caminho para os ingleses do Crystal Palace.
De recordar que o Lens é o atual vencedor da Taça de França e estará na próxima Liga dos Campeões, após ter terminado a Ligue 1 em segundo lugar.
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