O Lens anunciou Dino Toppmöller como novo treinador. O alemão assinou um contrato válido até 2028. 

Antes de assumir o comando técnico dos gauleses, Dino, de 45 anos, representou o Frankfurt entre junho de 2023 e janeiro de 2026. 

Enquanto treinador principal, o germânico comandou o RM Hamm Benfica e o Dudelange, do Luxemburgo, e o Excelsior Virton, da Bélgica. Esteve ainda ao serviço do Leipzig e do Bayern Munique, na qualidade de adjunto. 

No currículo conta com três ligas luxemburguesas e duas taças do Luxemburgo. 

Toppmöller sucede a Pierre Sage, que seguiu caminho para os ingleses do Crystal Palace

De recordar que o Lens é o atual vencedor da Taça de França e estará na próxima Liga dos Campeões, após ter terminado a Ligue 1 em segundo lugar.

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