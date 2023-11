Fabio Grosso já não é treinador do Lyon. A confirmação foi feita, esta quinta-feira, pela equipa francesa.

O conjunto gaulês ocupa neste momento o último lugar do campeonato e corre o risco de descer de divisão.

O Lyon soma apenas sete pontos em 12 jogos, nos quais regista sete derrotas e apenas uma vitória.

«Tendo em conta os resultados obtidos e após uma análise aprofundada à situação da equipa profissional, atualmente 18ª colocada na Ligue 1, o Lyon decidiu iniciar o processo de rescisão do contrato de trabalho com Fabio Grosso e a sua equipa técnica», lê-se no comunicado da equipa dos portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira.

Fabio Grosso já não vai orientar a equipa no jogo com o Lens. Pierre Sage foi nomeado treinador interino do Lyon.