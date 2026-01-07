OFICIAL: Gary O'Neil sucede a Liam Rosenior no Estrasburgo
Treinador inglês vai orientar Rafael Luís e Diego Moreira
O Estrasburgo oficializou a chegada de Gary O'Neil, treinador inglês que sucede a Liam Rosenior no emblema da Liga francesa.
O técnico de 42 anos preenche assim o lugar que ficou vago nos últimos dias após a saída de Rosenior para o Chelsea, clube que pertence ao mesmo consórcio.
Gary O'Neil terá a primeira experiência como treinador fora de Inglaterra e regressa ao ativo após pouco mais de um ano sem treinar. Recorde-se que em dezembro de 2024 deixou o Wolverhampton, sendo substituído por Vítor Pereira.
No Estrasburgo, o antigo médio-centro vai treinar Rafael Luís, médio cedido pelo Benfica, e Diego Moreira, ex-futebolista também da formação das águias que optou por representar a seleção da Bélgica.
O português Filipe Coelho, no Estrasburgo desde o início da época, fará parte da equipa técnica de O'Neil, que orienta nesta quinta-feira o primeiro treino à frente do atual 7.º classificado da Ligue 1.