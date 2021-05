Jéssica Silva rescindiu contrato com o Lyon por mútuo acordo, informou o clube gaulês.



Segundo o comunicado, a jogadora de 26 anos manifestou vontade de ter mais tempo de jogo.



No Lyon desde 2019, a internacional por Portugal não foi feliz em França. Na época passada, Jéssica Silva sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles, tendo dificuldades em afirmar-se como titular - disputou apenas cinco jogos.