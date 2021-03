Julien Stephan deixou o comando técnico do Rennes, informou o clube gaulês.



Com apenas um triunfo em 2021, o treinador de 40 anos acabou por não resistir e sai do emblema onde trabalhou nos últimos nove anos. A conquista da Taça de França em 2019 e a qualificação inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões foram os pontos altos do percurso do técnico no Rennes.



O Rennes, que não vence desde o dia 17 de janeiro e ocupa o 9.º lugar da Ligue 1, vai ser orientado por Philippe Bizeul (ex-adjunto) de forma interina.