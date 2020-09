Orestis Karnezis trocou o Nápoles pelo Lille, informou o clube gaulês.



O guarda-redes de 35 anos junta-se à armada lusa no emblema do norte de França após uma época em que apenas cumpriu nove jogos pelos napolitanos. O internacional grego vai viver a primeira experiência na Ligue 1 após passagens por OFI, Panathinaikos, Granada, Udinese e Watford.



Karnezis substitui assim Léo Jardim, guarda-redes que rumou ao Boavista por empréstimo do Lille.



Refira-se que a duração do vínculo do guardião não foi divulgada.