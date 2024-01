O Lyon anunciou as contratações de Lucas Perri, guarda-redes de 26 anos, e de Adryelson, defesa central de 25 anos, ambos ex-jogadores do Botafogo. Ambos assinaram contrato até 2028.

Um negócio facilitado pelo facto de o empresário John Textor controlar as duas equipas: é dono da sociedade desportiva do Botafogo e sócio maioritário do Lyon.

Isso explica os valores envolvidos no negócio: 6,83 milhões de euros, segundo o clube francês, bem abaixo dos 20 milhões que eram projetados, com cada jogador avaliado em 10 milhões.

O negócio prevê que metade das mais-valias de futuras transferências revertam para o emblema brasileiro.

O Lyon quer continuar a recuperar na liga francesa, onde vem de três vitórias seguidas que lhe permitiram fugir ao último lugar, que ocupou durante semanas.

Está agora no 15º lugar, com 16 pontos.

🚨 Lucas Perri et Adryelson s’engagent avec l’OL jusqu’en 2028 🔴🔵

ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

🇧🇷 Bem-vindo !

Adryelson & Lucas Perri sont Lyonnais 🔴🔵 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024