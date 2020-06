O Lyon anunciou que exerceu a opção de compra sobre Karl Toko Ekambi, avançado que estava cedido por empréstimo do Villarreal.



Em comunicado, o clube gaulês informou que pagou 11,5 milhões de euros pelo internacional camaronês, embora o negócio possa ascender aos 15,5 milhões caso sejam cumpridos certos objetivos. Além disso, o «Submarino Amarelo» fica com 15 por cento de uma futura venda do avançado de 27 anos.



Recrutado em janeiro, Ekambi marcou dois golos em 12 partidas pelo Lyon, clube com o qual se comprometeu para as próximas quatro épocas.



De resto, este é o primeiro reforço do Lyon para 2020/21, emblema que continua em prova na Liga dos Campeões depois do fim antecipado da Ligue 1 devido à pandemia de Covid-19.