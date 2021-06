O Lyon assegurou a contratação de Henrique.



O lateral-esquerdo chega a França proveniente dos brasileiros do Vasco da Gama, clube que representou durante toda a carreira. O defesa de 27 anos assinou pelo emblema gaulês até 2024.



Henrique disputou um total de 192 jogos pelo emblema carioca ao longo de oito épocas, tendo conquistado cinco títulos. Esta será a sua primeira experiência fora do Brasil e do Vasco.