O Lyon anunciou, na manhã desta terça-feira, o despedimento de Pierre Sage.

O treinador francês, de 45 anos, cumpria a segunda época como treinador principal, mas não resistiu à série de cinco jogos sem vencer e deixa a equipa no sexto lugar do campeonato. Neste período, «Les Gones» foram eliminados da Taça de França por uma equipa da quinta divisão.

Paulo Fonseca pode ser o nome que se segue no Lyon. O treinador português está livre no mercado após a saída do Milan e é apontado pelo L’Equipe como o sucessor de Sage. A confirmar-se, trata-se de um regresso a França, onde Fonseca já orientou o Lille (entre 2022 e 2024).