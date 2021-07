O Marselha anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com a AS Roma para o empréstimo de Pau López até ao final da temporada 2021/22, com opção de compra.



O guarda-redes espanhol de 26 anos, explica o Marselha, vai agora negociar os termos do contrato com o clube francês.



Pau López realizou 34 jogos pela AS Roma na época passada e a equipa italiana terá de avançar para a contratação de um guarda-redes. Segundo a imprensa transalpina, o principal nome na lista de José Mourinho é o português Rui Patrício, do Wolverhampton.

L'Olympique de Marseille et @OfficialASRoma ont convenu d’un accord pour le prêt de @paulopez_13 lors de la saison 2021/2022 avec option pour la mutation définitive du joueur au sein de l’Olympique de Marseille à compter de la saison 2022/2023. pic.twitter.com/e5ahfW0IQg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2021