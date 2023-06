Depois de ter falhado o apuramento para as competições europeias, o Mónaco anunciou a saída de Philippe Clement.



O técnico belga, de 49 anos, assumiu o comando do emblema monesgacos em janeiro de 2022 e desde então alcançou 37 vitórias em 73 jogos. Esta temporada, o clube do Principado terminou a Ligue 1 no sexto lugar a dois pontos do Lille, a primeira equipa que se apurou para as provas da UEFA.



Lembre-se que Gelson Martins, internacional português, faz parte do plantel do Mónaco.