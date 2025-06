Sem jogar desde setembro de 2023, Paul Pogba está de ao ativo e, este sábado, foi oficializado como reforço do Mónaco, com contrato até 2027.

O médio internacional francês esteve suspenso 18 meses por doping e rescindiu contrato com a Juventus. Com 32 anos, volta a França, mas prepara-se para fazer a estreia na Ligue 1, onde nunca jogou.

Formado no US Torcy e no Le Havre, Pogba concluiu a formação no Manchester United e, em 2012, rumou à Juventus. Esteve quatro épocas em Turim e seguiu para Old Trafford a troco de mais de cem milhões de euros. Depois de seis temporadas nos «red devils», regressou à «vecchia signora», mas com pouco sucesso (12 jogos e uma assistência).