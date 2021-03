Ángel Di María renovou com o PSG até 2022, informou o clube gaulês.



O internacional argentino, que terminava a ligação com os parisienses no final da temporada, acrescentou mais um ano ao vínculo que tinha. Além disso, as duas partes ficaram com opção de prolongar a ligação por mais um ano.



Contratado em 2015 ao Manchester United, Di María disputou um total de 248 jogos e marcou 87 golos, conquistando 16 títulos.



Aos 33 anos, o jogador natural de Rosario continua a ser uma das figuras do PSG a par de Neymar e Mbappé.