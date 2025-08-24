O PSG anunciou este domingo a cedência de Renato Sanches ao Panathinaikos, por uma temporada, até 30 de junho de 2026.

O internacional português, recorde-se, chegou na sexta-feira a Atenas para realizar exames médicos e acabou por ser agora oficializado como reforço do clube grego.

No Panathianikos, Renato Sanches vai vestir a camisola 8 e vai voltar a ser orientado por Rui Vitória, que foi o treinador que o lançou no Benfica quando tinha apenas 17 anos e com o qual viveu os melhores momentos.

