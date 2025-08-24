Internacional
Há 1h e 18min
OFICIAL: Renato Sanches emprestado ao Panathinaikos
Por uma temporada
Por uma temporada
O PSG anunciou este domingo a cedência de Renato Sanches ao Panathinaikos, por uma temporada, até 30 de junho de 2026.
O internacional português, recorde-se, chegou na sexta-feira a Atenas para realizar exames médicos e acabou por ser agora oficializado como reforço do clube grego.
No Panathianikos, Renato Sanches vai vestir a camisola 8 e vai voltar a ser orientado por Rui Vitória, que foi o treinador que o lançou no Benfica quando tinha apenas 17 anos e com o qual viveu os melhores momentos.
Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC
dans le cadre d’un prêt.
Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 24, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS