Um dia depois de ter pedido a demissão da seleção saudita, Hervé Renard foi oficializado como treinador da seleção francesa de futebol feminino.



O técnico, de 54 anos, sucede a Corinne Deacon e assina um contrato válido até 2024.



Renard conta com experiências ao serviço de Sochaux e Lille, mas foi em África que se notabilizou quando conquistou a Taça das Nações Africanas com a Zâmbia e mais tarde, com a Costa do Marfim. O gaulês orientou ainda a seleção marroquina entre 2016 e 2019 e esteve ao comando da Arábia Saudita até à última quarta-feira.



A seleção feminina francesa tem jogos agendados contra Colômbia e Canadá antes da participação no Mundial na Austrália e Nova Zelândia.