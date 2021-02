Durou apenas sete jogos o regresso de Raymond Domenech aos bancos. O Nantes oficializou a saída do treinador, que não conseguiu qualquer vitória (quatro empates e três derrotas).

Domenech já não esteve no banco esta quarta-feira, na derrota caseira com o Lens (2-4), mas por estar em isolamento profilático (testou positivo na segunda-feira, e ainda que o teste do dia seguinte tenha dado negativo, foi decidido que cumpria isolamento).

Seja como for, o antigo selecionador francês já não volta ao banco do Nantes, que até já anunciou o sucessor: Antoine Kombouaré, que jogou no clube entre 1983 e 1990.

O técnico estava desempregado desde janeiro de 2020, altura em que foi demitido pelo Toulouse. Antes passou por Estrasburgo, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Al Hilal, Lens e Guingamp.