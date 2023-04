Emmanuel Petit não poupou nas críticas ao PSG depois da derrota frente ao Lyon, do último domingo, e aproveitou para defender Lionel Messi.



«O PSG não é um clube de fuebol. Nenhum jogador progrediu no PSG e a culpa não é de Messi», referiu, em declarações à RMC Sport.



O ex-jogador comentou ainda os assobios que o argentino ouviu dos adeptos da própria equipa e aconselhou-o a deixar o campeão gaulês.



«Ouço os críticos dizerem que Messi anda a passo no relvado. Mas todos os que seguem o Messi desde que ele é o Messi sabem que ele também andava a passo no Barça. O Messi é o maestro da orquestra e são os outros à sua volta que têm de fazer o esforço. A Argentina foi campeã mundial com guerreiros dispostos a morrerem pelo Messi. Quando vejo o Barça, todos correm para os maestros. Quando jogava com o Zidane, não lhe ia dizer que corresse para defender. A minha tarefa era defender para que ele dirigisse a orquestra», defendeu.



«Os assobios a Messi são um insulto ao futebol e aconselho-o a sair do PSG», acrescentou.



Lionel Messi termina contrato com o PSG em junho e de acordo com o jornal L'Équipe, não vai renovar.