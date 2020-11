Os primeiros tempos de Eden Hazard no Lille não foram fáceis. Adil Rami, que foi colega do belga no Lille, lembrou um episódio em que Hazard sofreu na pele por brincar com os jogadores mais velhos.

«Não entendi bem o que aconteceu. Ouvi uma grande bofetada, vou para o balneário, vejo o Eden com a cara vermelha. Ele era bom rapaz, todos o adoravam. Ao lado, vejo o Franck Béria, que estava tenso. Foi aí que ouvi que o Eden tinha mexido no cabelo do Béria. Problema, a esposa dele também estava presente. Quando o Eden estendeu a mão para dizer olá, saiu-lhe o tiro pela culatra», contou o defesa do Boavista em entrevista à RTBF.

Dentro de campo, o atual jogador do Real Madrid sempre impressionou e foi um dos principais responsáveis pela conquista da Ligue 1 e da Taça de França, em 2011.

«Quando ele chegou, nós pensamos 'uau, que fenómeno!’ Lembro-me que num dos primeiros treinos, ele ainda não era titular, pegou na bola e começou a acelerar. Florent Balmont, Rio Mavuba tentavam atirá-lo no chão, mas ele era tão forte nos apoios. Disse a mim mesmo ‘que desgraçado, que forte esse pequenino é!’», lembrou.