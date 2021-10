O Papa Francisco agradeceu nesta sexta-feira a Messi, jogador argentino que enviou ao compatriota uma camisola do Paris Saint-Germain autografada.

«Prezado irmão, agradeço a camisola que me enviaste com dedicatória, sempre com a tua simplicidade», disse Francisco num vídeo divulgado sexta-feira pela agência de notícias argentina Telam.

O Papa Francisco elogiou a humildade que Messi mantém, apesar de ser considerado um dos melhores futebolistas da história e também o futebolista mais bem pago do mundo.

«Obrigado pelo exemplo de não deixares a fama subir-te à cabeça. Conserva essa simplicidade, e qualquer coisa que precises, conta comigo», concluiu.

O presente foi entregue pessoalmente pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, numa audiência na segunda-feira no Vaticano, com a camisola número 30 a conter a inscrição «com toda a minha amizade».