Paul Pogba sofre lesão e vê ser adiado o regresso aos relvados
Médio internacional francês não joga há dois anos, após uma suspensão por doping
Paul Pogba terá de esperar mais um pouco antes de estrear-se pelo Mónaco. O treinador da equipa, Sébastien Pocognoli, tinha dito, na quarta-feira à noite, que Pogba poderia ser incluído na equipa para enfrentar o Paris FC no sábado.
Isso significaria o regresso do internacional francês aos relvados encerrando um hiato de mais de dois anos, após uma célebre suspensão por doping ainda como jogador da Juventus.
Agora, nesta sexta-feira, o técnico Pocognoli revelou em conferência de imprensa que o atleta sofreu uma lesão no tornozelo durante o treino da véspera. «Estamos à espera da confirmação da gravidade da lesão. Estamos todos desapontados», admitiu Pocognoli.
Espera-se que Pogba fique afastado por duas semanas, adiantou ainda. É improvável, assim, que Pogba jogue antes da pausa internacional FIFA de novembro.
Desta forma, Paul Pogba poderá estrear-se com a nova camisola diante do Rennes, a 22 de novembro. Assinou pelo Mónaco a custo zero no verão.