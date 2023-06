O Lille parte para a última jornada da Ligue 1 no quarto lugar, posição que dá acesso direto à Liga Europa. O técnico luso admitiu que «é um milagre» a equipa chegar à ronda do campeonato francês na posição em que está



«Quando começámos era até difícil imaginar que o último jogo poderia ser decisivo para uma qualificação para a Liga Europa. Nem nos meus melhores sonhos pensei nisso. É verdade que perdemos pontos difíceis de acreditar que não deveríamos ter perdido, mas todas as equipas podem pensar o mesmo ao longo de um campeonato. Diria que é um milagre estar na posição em que estamos agora e estamos decididos em lutar até ao último minuto», referiu, em conferência de imprensa.



O português, de 50 anos, deixou ainda uma garantia acerca do seu futuro. «Vamos continuar na próxima época. Temos o programa [de pré-temporada] e nos próximos dias olharemos para isso», assegurou.



O Lille tem 66 pontos e visita o terreno do Troyes, este sábado, a depender apenas de si para segurar essa posição. Imediatamente atrás na tabela classificativa estão Mónaco e Rennes, ambos com 65 pontos.