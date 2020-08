Pouco depois de rescindir com o Bordéus, Paulo Sousa assumiu que não alcançou os sonhos e os objetivos a que se propôs no emblema francês.

«A nossa aventura em Bordéus termina hoje. Os nossos sonhos e objetivos não se realizaram, mas vamos manter para sempre este clube e esta cidade nos nossos corações. Um dos nossos maiores esforços criar uma cultura de vitória, não só na equipa, mas em todo o clube e nos seus adeptos», escreveu o técnico, nas redes sociais.

O antigo jogador frisou a «grande disponibilidade, coragem, empenho, união e fidelidade», dos seus jogadores» e deixou um pedido aos adeptos:

«Desde o meu primeiro dia ao serviço do Bordéus, disse com convicção que o mais importante, que a alma do clube, são os adeptos. Hoje, na minha despedida, deixo este recado: continuem a lutar por este gigante adormecido», atirou.

Paulo Sousa deixou esta segunda-feira o Bordéus, cerca de um ano e meio depois de ter chegado. Jean-Louis Gasset já foi anunciado como seu sucessor.