O PSG goleou em casa do Le Mans por 4-1 e qualificou-se para os quartos de final da Taça da Liga francesa.



Os campeões gauleses resolveram a partida ainda na primeira parte com golos de Sarabia (21m), Choupo-Moting (41m) e Mbappé (42m). O melhor que a formação do segundo escalão foi reduzir por Manzala depois de Di María ter feito o 4-0, já na segunda parte.



Por sua vez, o Bordéus, de Paulo Sousa, caiu da prova ante o Brest (2-0) enquanto o Lyon de Anthony Lopes goleou o Toulouse por 4-1.



Todos os resultados da Taça da Liga francesa:



Amiens-Rennes, 3-2

Lyon-Toulouse, 4-1

Le Mans-PSG, 1-4

Brest-Bordéus, 2-0

Nîmes-Saint-Étienne, 1-2

Nantes-Estrasburgo, 0-1